Hazard: 'Benim futbol oynamam lazım'

Real Madrid'e transfer olduğu 2019 yılından beri sakatlıklarla boğuşan Eden Hazard, gelecek sezon da takımda kalmak istediğini açıkladı.



Belçikalı yıldız verdiği röportajda bir türlü istenen performansı sergileyebilmek için oynaması gerektiğini belirterek, "İçinde bulunduğum bu döngüden kurtulmam için oynamam gerekiyor. İlk oynadığım maçta 5 gol birden atamayacağımı ben de biliyorum ama zamana ihtiyacım var ve Real Madrid'de kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



Geçirdiği sakatlıkların ardından fiziksel olarak hazır hale geldiğini belirten 32 yaşındaki yıldız oyuncu, "Amacım hemen 90 dakika oynamak değil. Fiziksel olarak artık daha iyiyim ama iyi oynayan başka takım arkadaşlarım da var. Takımıma faydalı olmak için süre almak istiyorum." diye konuştu.



2019 yılında Chelsea'den 115 milyon euroya transfer edilen Eden Hazard'ın yıllık 20 milyon euroluk kazancı bulunuyor. Real Madrid kulübü, Hazard için ödediği dev bütçe nedeniyle yıldız oyuncudan bir an önce kurtulmanın yollarını arıyor.



Hazard, 4 sezondur Real Madrid'de 73 maçta forma giyerken maç başına ortalama 49 dakika süre aldı. Hazard bu maçlarda attığı 7 golün yanı sıra 11 asist üretti.





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