Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in eski takım arkadaşı Brandon Haywood, LeBron'un kendisinden "garip bir şekilde" kral olarak bahsettiğini söyledi.



Eski NBA oyuncusu Haywood, 2014-15 sezonunda LeBron ile takım arkadaşıydı. Kadroda büyük bir rolü olmayan Haywood, yalnızca normal sezonda 22 maçta ve playofflarda ise tek maçta yer almıştı.



Haywood, LeBron hakkında HoopsHype'tan Bryan Kalbrosky'ye şunları söyledi:



"Ben Dallas'tayken, LeBron Miami'ye gitmeyi düşünüyordu. Heat'e gitmeden önce, Cleveland'a başka oyuncuları toplamaya çalışıyordu. Bana bilinmeyen bir numaradan mesaj gelmişti. Numara LeBron'undu. 'Naber, ben Kral James' demişti. Kendisine Kral James demesi biraz tuhaftı ama konuşmaya devam ettim. Bana Cavs'e oyuncu almaya çalıştığını söylemişti. Cavs'in, piyasaya girdiğimde bana verecekleri parayı veremeyeceğini bildiğini, ama özel bir kadronun parçası olmak adına maaşımdan kesinti yapmaya istekli olup olmayacağımı sormuştu.



Ben 1992 (Chicago) Bulls'unda oynamak için bile maaş kesintisi yapmazdım. Abi, sen saha dışında 100 milyon dolar kazanıyorsun! Bu benim son sezonum! Kariyerimde maaş kesintisi yapıp şampiyonluk peşinde koşacak kadar para kazanmamıştım. Ona karşı o kadar çok playoff serisinde oynamıştım ki, onu başka bir oyuncu olarak görüyordum. Ligde oynadığınızda bu adamlara biraz farklı bakabiliyorsunuz. Benden daha gençti. Onu farklı görüyordum."



