Eski NBA oyuncusu Brandan Haywood, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan gibi tam anlamıyla dominant olmaya çalışmadığını söyledi.



Kariyerinde hem LeBron hem de MJ ile oynama fırsatı bulmuş olan Haywood, ikisi arasındaki benzerlik ve farklılıkları değerlendirdi.



Haywood, son iki sezonunda Washington Wizards'dayken Jordan'ın takım arkadaşıydı ve 2014-15 sezonunda ise Cleveland Cavaliers'dayken LeBron ile oynamıştı.



Haywood, James'in kazanma üzerindeki etkisi bakımından Jordan'a benzediğini Bulls efsanesinin bunu tam anlamıyla domine etme arzusuyla başarırken, LeBron'un takım arkadaşlarını dahil ederek yaptığını açıkladı:



"En ortak yönleri, kazanmaya karşı etkileri ama bunu tamamen farklı şekillerde yapmaları. Bu yüzden LeBron'un sürekli Mike ile karşılaştırılması bana göre çok adaletsizce. Mike gibi oynamıyor ki! Mike gibi tam anlamıyla dominant olmaya çalışmıyor! Sahada komple bir oyun oynamak istiyor.



MJ'e nazaran, daha çok atletik bir Magic Johnson gibi. Bu da onun inanılmaz şeyler yapmasını sağlıyor. 8, 9, 10 asist yapmak, ribaund almak ve 26, 27 sayısını atmak istiyor. Yine de skor üretme konusunda çok endişelenmiyor. Seni yok etmeye çalışmıyor. Kaç sayı atacağı konusunda fazla düşünmüyor."



"LeBRON'LA G.O.A.T. TARTIŞMASINA GİRDİK!"



Haywood, LeBron'a, kendi G.O.A.T. seçimini açıkladığını duyduğunda verdiği tepkiyi de paylaştı ve James'in kafasını sallayıp fazla bir şey söylemediğini açıkladı:



"Daha ilginç şeylerden biri de LeBron ile bu G.O.A.T. tartışmasını yapmış olmam. Bir seferinde uçaktaydık ve ona 'Seni çok severim kardeşim, ama Mike demek zorundayım' demiştim. Nedenlerimi sıralamıştım. Onunla bu konuşmayı yüz yüze yapmıştık. 'Altı yüzük. Altı MVP. 7'nci maçı hiç görmeden yapılan, ayrı ayrı three-peat'ler. Aynı sezon kazanılan MVP ve Yılın Savunmacısı ödülleri.'



Ben ikisiyle de oynamıştım ve MJ'in lige ilk geldiğinde kendine duyduğu güven seviyesine, LeBron yavaş yavaş ama emin bir şekilde, şu anda ulaşmış durumda. LeBron bu konuda çok daha iyi hale geldi. Maç sonlarında bitirici rolünü oynayan bir adama dönüştü. Michael bu yeteneğe her zaman sahipti. Michael savunma tarafında da her zaman rekabetçiydi. Bu adamların ikisi de inanılmaz rekabetçi kişiler. İşlerini farklı yapıyorlar sadece.



En büyük fark, MJ'in soğukkanlı bir katil olması. O resmen bir suikastçı gibiydi. LeBron daha çok saygı görüyor ve seviliyor. Takım arkadaşları tarafından seviliyor ve rakipleri tarafından saygı görüyor. G.O.A.T. tartışmasını yaptığımızda, LeBron sadece kafasını sallamıştı ve aslında pek bir şey söylememişti."



