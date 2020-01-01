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Hayward'ın "yakın zamanda" oynaması beklenmiyor

Boston Celtics'in veteran forveti Gordon Hayward, geçtiğimiz gün Orlando'daki NBA kampüsüne tekrar girmiş ve dört günlük karantinasına başlamış olsa da, koç Brad Stevens, kendisinin "yakın zamanda" oynamasını beklemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in veteran forveti Gordon Hayward, geçtiğimiz gün Orlando'daki NBA kampüsüne tekrar girmiş ve dört günlük karantinasına başlamış olsa da, koç Brad Stevens, kendisinin "yakın zamanda" oynamasını beklemediğini söyledi.

Hayward, Celtics'in Philadelphia 76ers'a karşı ilk tur serisinin 1. maçında, 17 Ağustos'ta üçüncü dereceden ayak bileği burkulmasına maruz kalmıştı. 30 yaşındaki oyuncu, dört haftalık iyileşme süreciyle beraber, ailesine kısa bir süreliğine katılmak için 23 Ağustos'ta Disney World balonundan ayrılmıştı.

Boston'da şimdiye kadarki en başarılı sezonunda, eski All-Star oyuncu maç başına 17.5 sayı, 6.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları ile oynamıştı.

Hayward'ın, oynanması ihtimalinde, Doğu Konferansı Finalleri'nden önce parkelere dönmesi beklenmiyor.


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