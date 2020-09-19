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Hayward'ın durumu, 3. maç için "kesin değil"!

Kenarda geçirdiği bir aydan fazla süreden sonra, Boston Celtics'in veteran forveti Gordon Hayward'ın, Miami Heat'e karşı oynanacak 3. maç için "şüpheli" olarak kaydedildiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Kenarda geçirdiği bir aydan fazla süreden sonra, Boston Celtics'in veteran forveti Gordon Hayward'ın, Miami Heat'e karşı oynanacak 3. maç için "şüpheli" olarak kaydedildiği açıklandı.

Celtics'in 17 Ağustos'ta Philadelphia 76ers'a karşı oynadığı ilk playoff maçında, 30 yaşındaki oyuncu, 3. derece sağ ayak bileği burkulması sakatlığı geçirmişti.

Hayward, 17.5 sayı, 6.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakaladığı ve bir geri dönüş yaşadığı 2019-20 sezonunda, başlangıç kadrosundaki yerini geri kazanmıştı.

Boston, Doğu Konferansı finalinde 2-0 geride bulunuyor ve serinin 3. maçı bu gece oynanacak.


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