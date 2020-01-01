Hayward, parkelere ne zaman döneceğinden emin değil

Boston Celtics forveti Gordon Hayward, parkelere ne zaman döneceğinden emin olmadığını söyledi.



Hayward, Philadelphia 76ers karşısında oynanan playoff ilk turunun 1. maçında, ayak bileğini burkmuştu.



30 yaşındaki oyuncu, NBA bubble'ını terk ederek çocuğunun doğumuna katılıp, iyileşme sürecini yarıda kesebilir. Hayward daha önce, bubble'dan erkenden ayrılacağını ve bu olay için ailesine yeniden katılacağını belirtmişti.



"Zaman çizelgesine gelince, biraz belirsiz. Bu, vücudumun rehabilitasyona ve diğer şeylere verdiği tepkiye bağlı. Yani söylemesi zor. Gerçekten kimse bilmiyor."



Hayward, normal sezonda maç başına 17.5 sayı, 6.7 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları ile oynamıştı.



