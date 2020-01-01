Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Hayward, parkelere ne zaman döneceğinden emin değil

Boston Celtics forveti Gordon Hayward, parkelere ne zaman döneceğinden emin olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics forveti Gordon Hayward, parkelere ne zaman döneceğinden emin olmadığını söyledi.

Hayward, Philadelphia 76ers karşısında oynanan playoff ilk turunun 1. maçında, ayak bileğini burkmuştu.

30 yaşındaki oyuncu, NBA bubble'ını terk ederek çocuğunun doğumuna katılıp, iyileşme sürecini yarıda kesebilir. Hayward daha önce, bubble'dan erkenden ayrılacağını ve bu olay için ailesine yeniden katılacağını belirtmişti.

"Zaman çizelgesine gelince, biraz belirsiz. Bu, vücudumun rehabilitasyona ve diğer şeylere verdiği tepkiye bağlı. Yani söylemesi zor. Gerçekten kimse bilmiyor."

Hayward, normal sezonda maç başına 17.5 sayı, 6.7 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları ile oynamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal