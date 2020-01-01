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Hayward, mevcut sözleşmesinden vazgeçebilir!

Boston Celtics forveti Gordon Hayward'ın, ESPN'den Zach Lowe'a göre, uzun vadeli bir anlaşma arayışında, mevcut sözleşmesinden vazgeçebileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics forveti Gordon Hayward'ın, ESPN'den Zach Lowe'a göre, uzun vadeli bir anlaşma arayışında, mevcut sözleşmesinden vazgeçebileceği bildirildi.

Hayward'ın gelecek sezon için 34 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunuyor ve eğer bunu kullanırsa, 30 yaşındaki oyuncu Boston'da kalacak.

ESPN'den Bobby Marks, durumu "Bence menajeri Mark Bartelstein'ın şu anda yaptığı şey, ligi incelemek. Bir Al Horford planı yapıyor." şeklinde yorumladı.

Horford, Celtics ile yollarını ayırmaya ve dört yıllık bir anlaşma ile Philadelphia 76ers'a katılmaya karar vermişti.


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