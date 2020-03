Hayward: "LoL oyuncuları, NBA'dekilerden %100 daha toksik"

Boston Celtics forveti Gordon Hayward, League of Legends oyuncularının NBA oyuncularına göre "%100.000 daha toksik" olduğunu iddia etti.



ESPN'den Tyler Erzberger, Twitch yayınında Hayward ile röportaj yaptı ve NBA oyuncuları ile LoL oyuncuları arasında hangisinin daha toksik olduğunu sorduğunda, Hayward tereddütsüz 'LoL oyuncuları' şeklinde cevap verdi.



"Kesinlikle LoL oyuncuları. 100.000% LoL oyuncuları. League of Legends oyuncuları çok toksik, NBA'de League of Legends'deki kadar toksik adamların olduğu bir ekipte olduğumu hayal edemiyorum. Bir üçlük falan kaçırmışsanız, takımdaki herkesin size salladığını düşünün."



Trash-talk, her iki platformda da çok yaygın. Ancak Celtics forvetine göre, video oyununda işler daha da kötüleşiyor gibi görünüyor.