Hayward, LaMelo Ball için: "Bu kadar uzun olduğunu bilmiyordum!"

Charlotte Hornets forveti Gordon Hayward, takımın yeni point guardı LaMelo Ball hakkında konuştu.



Hayward, bu yılki NBA Draftı'nda ekibin 3'üncü sırada seçtiği LaMelo ile önümüzdeki sezon takım arkadaşı olacak.



Hayward'a göre, yeni takım arkadaşı oyun için doğal bir hissiyata sahip. 30 yaşındaki forvet ayrıca, LaMelo'nun lige genç bir yaşta gelmesinden ötürü, kendisine bağlantı kurabildiğini de söyledi:



"Kesinlikle beklediğimden daha uzun. O kadar uzun olduğunun farkında değildim. Onunla oynayacağım için heyecanlıyım. Başkaları için pozisyon yaratan, oyuna cidden başkalarını dahil eden ve kendisi için skor üretebilen biri gibi görünüyor. Ama oyun için doğal bir hissiyatı olduğu da belli oluyor. Her şeyden biraz yapabiliyor.



Dediğim gibi, savunmanın arkasını görebildiği ve o saha görüşüne sahip olduğu için, boyu çok yardımcı oluyor. O kesinlikle genç bir adam. Dün ona 'Şu anda bulunduğun konumda benim de olduğum dönemi hatırlıyorum' demiştim. NBA'e geldiğiniz, ailenizin veya çocuklarınızın olmadığı, endişelenecek bir şeyiniz olmadığı dönemi. O da bana 'Başımı koyacak bir yerim olduğu sürece sorun yok' gibi bir şey demişti."



