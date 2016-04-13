Hayward, "Kobe'nin 60 sayı atmasına yardım etti" iddialarını yalanladı!

Boston Celtics forveti Gordon Hayward, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın 13 Nisan 2016'daki son NBA maçında kendisinin 60 sayıya ulaşmasına yardım etmeye çalıştığı iddialarını bir dizi tweet ile yalanladı.



Bryant, kızı Gianna ve diğer yedi kişi ile, Calabasas, Kaliforniya'daki korkunç bir helikopter kazasında hayatını kaybettikten sonra, Bryant'ın son NBA maçından ilginç bir klip sosyal medyada dolaşmaya başladı.



NBC Sports'dan Mike Tirico, o sırada Utah Jazz oyuncusu olan Hayward'ın, Bryant'ın 60. sayısına ulaşabileceğ serbest atışı kaçırması durumunda bir çizgi ihlali yapmaya çalıştığını belirtti. Bryant, serbest atışta isabet bulmuş ve NBA tarihindeki tartışmasız en iyi jübile performansını ortaya koymuştu.



Hayward, süperstarın vefatı sonrası yasını dünyanın geri kalanına paylaştığı bir tweet dizisi yaptı:



"Geçen gün benim için inanılmaz bir kalp kırıcıydı. Kobe benim örnek aldığım, hayran olduğum ve kişisel bir ilişki geliştirdiğim biriydi. Yıkıcı haberleri algılamaya çalışmakla çok uğraştım ve diğerleri gibi hala haberleri sindirmeye uğraşıyorum."



"Ayrıca, Kobe'nin son maçında 60. sayısına ulaşmasını sağlamak için yaptığım kasıtlı bir şerit ihlali ile ilgili bu gece etrafta dolaşan dedikodu sonrası birçok kişinin beni alkışladığını da fark ettim. İşin gerçeği, bu doğru değil."



"Bu, neredeyse her anını hatırlayabildiğim için gerçekten asla unutamayacağım bir geceydi ve o gece hedefim Kobe'ye karşı olabildiğince fazla rekabet etmekti, çünkü en önemli şey buydu ve ona karşı en iyi halimle oynamak istedim."



"Benim üstümden 60 attı ve tüm gece hiçbir an ona bedava sayı vermedim. Serbest atış çizgisinde olanlar kasıtlı değildi. Ona bedava bir şey verirsem Kobe bana saygı duymazdı. Onu bu kadar özel yapan da bu!"



"Huzur içinde yat Kobe. Zamanımızı sahada ve saha dışında paylaştığımız için onur duyuyorum!"



Hayward, son NBA maçında Bryant'la eşleşmekten onur duyuyor. Jazz, o tarihi gecede 101-96 yenilirken, kendisi de 17 sayı atmıştı.



