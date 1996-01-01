Hayward, Heat'e karşı 1. maçta oynamayacak

Boston Celtics, Gordon Hayward'ın sağ ayak bileği burkulması nedeniyle Miami Heat'e karşı Doğu Konferansı finallerinin 1. maçında oynamayacağını doğruladı.



30 yaşındaki Hayward, son dört haftadır oynamasa da, geri dönme tarihine yaklaşıyor. Başantrenör Brad Stevens'a göre, Pazartesi antrenmanından sonra Hayward, küçük bir grup antrenmanı yaptı ve iyi görünüyordu. Hayward'ın bu gece Orlando'daki bubble'da başlaması planlanan serinin bir noktasında geri dönmesinin muhtemel olacağı belirtilmişti.



Hayward, Celtics'in Philadelphia 76ers'a karşı ilk tur serisinin 2. maçında bileğini burkmuştu. İlk dönmesinin beklendiği tarih, ekibin kendisine 3. derece burkulma teşhisi koymasından yaklaşık dört hafta sonraydı. Rehabilitasyon sırasında kısa bir süre için bubble'dan ayrılan Hayward, o zamandan beri geri dönmüş ve karantinasını tamamlamıştı.



27 yaşındaki Jevonte Green'in de, Ağustos ayı sonlarında sağ dizinden küçük bir ameliyat geçirdikten sonra geri dönüşe de yakın olduğu kaydedildi.



