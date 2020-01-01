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Hayward, çocuğunun doğumunda takımın yanından ayrılacak

Boston Celtics oyuncusu Gordon Hayward, Boston Celtics hala playofflarda olursa, dördüncü çocuğunun doğumu için NBA bubble'ını terketmeyi planladığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics oyuncusu Gordon Hayward, Boston Celtics hala playofflarda olursa, dördüncü çocuğunun doğumu için NBA bubble'ını terketmeyi planladığını söyledi.

Hayward, eşi Robyn hakkında şunları söyledi:

"Orada olduğumuz süre içerisinde bebeğimizin olacağı bir dönem olacak, ben de kesinlikle onunla olacağım. Oraya vardığımızda bu sorunu öyle halletmeyi düşünüyorum.

Robyn Hayward'ın, Eylül ayında doğum yapacağı kaydedildi.

Doğu Konferansı Finalleri, en geç 15 Eylül'de başlayacak.

"KAFA KARIŞTIRICI BİR KARAR DEĞİL"

Hayward, dördüncü çocuğunun doğumu için eşiyle beraber olma kararının karmaşık olmadığını söyledi:

"Bu benim için oldukça kolay bir karar. Çocuklarımın her birinin doğumunda bulunmuştum ve bence hayatta daha önemli şeyler var. NBA'in bu tür şeyler için bir protokolü var ve umarım karantinaya girip uygun zamanı test edebilirim ve sonra arkadaşlarımın yanına dönebilirim."

Bir oyuncu yedi günden daha az bir süre için ayrılırsa ve bubble'ın içinde olmadığı her gün negatif test sonucu alırsa, geri döndükten sonra dört gün karantinaya alması gerekecek.


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