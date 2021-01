Hayward: "Boston'da kalmayı çok istiyordum..."

Charlotte Hornets forveti Gordon Hayward, Hornets'a katılmadan önce Boston Celtics'te kalmayı "gerçekten istediğini" itiraf etti.



Geride kalan ölü sezon sırasında kendisiyle ilgilenen takımları söyleyen Hayward, Charlotte ile dört yıllığı 120 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamadan önce Boston'a dönmek istemiş olduğunu belirtti.



Hayward, The Athletic'den Sam Amick'e, Ekim ayında kendisi için beş takımın kapıda olduğunu açıkladı. Bu beş takım Knicks, Hornets, Pacers, Hawks ve tabii ki Celtics'ti:



"New York işin içindeydi, Knicks yani. Indiana gerçekten ilgilenen bir diğer takımdı ve bir süre karşılıklı ilgimiz vardı. Boston'ı unutmayalım. Ben de Boston'da cidden kalmak istemiştim. Gidebileceğim bir çok muhtemel takım vardı, ama başta gelenlerin bunlar olduğunu söyleyebilirim. Atlanta, New York, Boston, Indiana ve ardından tabii ki Charlotte."



Hayward, Hornets ile maç başına 22.2 sayı, 5.1 ribaund ve 3.7 asist ortalamalar yakalayarak, ekibin bu sezon önde gelen skoreri rolünü üstleniyor.



Hornets, Doğu Konferansı'nın ilk sekiz takımı arasında yer almak için mücadele ettiği sezonda 6-9 derecesine sahip.