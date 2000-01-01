Hayward: "Boston'a karşı hiç kötü niyet beslemiyorum"

Charlotte Hornets forveti Gordon Hayward, eski takımı Boston Celtics'e karşı hiçbir 'kötü niyet' beslemediğini söyledi.



Hayward'ın Celtics ile geçirdiği zaman tam olarak planlandığı gibi gitmemişti. 30 yaşındaki oyuncu, Celtics'teki ilk maçında korkunç bir bacak sakatlığı yaşamış ve diğer sakatlıklar da kendisini Boston'daki görev süresinin geri kalanında kenara itmişti.



Hayward, tüm zorluklara rağmen Boston'da geçirdiği üç sezona sevgiyle baktığını açıkladı:



"Boston organizasyonuna ve oyuncularına karşı hiçbir kötü niyet beslemiyorum. Boston'da inanılmaz bir zaman geçirdim ve olan bitenlerin talihsizlik olduğunu düşünüyorum; bilindiği gibi oraya gittiğimde kötü bir sakatlık geçirmiştim. Ve Boston'dayken kontrolüm dışında olan birçok şey vardı. Ama harika vakit geçirmiştim ve oradaki insanlarla ve bazı oyuncularla hala harika ilişkilerim bulunuyor."



Hayward, Celtics ile 2017'de imzaladığı 128 milyon dolarlık sözleşmenin gerektirdiği performansı, geçtiğimiz sezon All-Star formuna yaklaştığının sinyallerini vermesine rağmen gösterememişti.



Butler çıkışlı oyuncu, 2019-20 sezonunda oynadığı 52 maçta ortalama 17.5 sayı, kariyerinin en iyisi olan 6.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



Hayward, önümüzdeki sezon için Celtics ile 34.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddettikten sonra, Charlotte ekibiyle dört yıllığı 120 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



