Boston Celtics forveti Gordon Hayward'ın, Celtics tarafından "ihanete uğradığını" hissettiği iddia edildi.



NBA takas sezonu tüm hızıyla devam ederken, Boston'daki Hayward durumu daha da karmaşıklaşmaya devam ediyor.



Bir Doğu Konferansı yöneticisi yaptığı açıklamada, Hayward'ın, üç yıldır evi olarak gördüğü takımdaki rolünden ötürü "ihanete uğramış" olarak hissettiğini belirtti:



"Sanırım oradaki rolüyle ihanete uğramış hissediyor ama masada para da bırakmıyor."



30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 34.1 milyon dolarlık büyük bir oyuncu opsiyonu bulunuyor ve henüz sözleşmeden çekilip çekilmeyeceğine karar vermiş değil.



Hayward, 2017'de All-Star formuna henüz geri dönemedi ve genel olarak istatistiksel düşüşler yaşadı. Son üç sezonda oyunu, özellikle toplamda sadece beş dakika oynadığı 2017-18 sezonunda yaşadığı büyük sakatlıktan sonra önemli biçimde etkilenmişti.



