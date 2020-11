Hayward, 34 milyon dolarlık opsiyonunu reddetti!

Boston Celtics forvet Gordon Hayward'ın, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre 2020-21 sezonu için 34.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddettiği açıklandı.



30 yaşındaki eski All-Star, serbest oyuncu döneminin müsait olan en iyi oyuncularından biri oldu.



Hayward, önceki sezon Celtics'te oynadığı 52 maçta 17.5 sayı, 6.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları kaydetmişti. Ortaya koyduğu rakamlar, 2017'deki Celtics görev süresinin ilk birkaç dakikasında sol ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçirmesinden bu yana en iyisiydi.



"BAŞKA BİR ANLAŞMA YAPMIŞ OLABİLİR"



Sports Illustrated'dan Chris Mannix, Hayward'ın Boston'la yaptığı sözleşmeden çekilmesinin ancak başka bir anlaşması varsa mantıklı olacağını söyledi:



"Muhtemelen yaptığı başka bir anlaşması var. Serbest oyuncu piyasasında bazı kesinlikler olmadan Hayward'ın bu tür bir anlaşmadan uzaklaşmasının hiçbir yolu yok. Gordon Hayward bir daha Celtics formasıyla oynayacak gibi görünmüyor."



New York Times'tan Marc Stein'a göre, New York Knicks, Hayward'ı Atlantic bölgesindeki rakibinden almayı uman takımlar arasında.