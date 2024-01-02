Charlotte Hornets forveti Gordon Hayward, eski takımı Boston Celtics'in 2019 kadrosunun beklentileri karşılayamamış olmasının sebebini açıkladı.



LA Clippers yıldızı Paul George'un 'Podcast P' isimli podcast'inde yer alan Hayward, 2018-19 Celtics kadrosunun vasat altı performansına yol açan sıkıntılar ve kadro dinamikleri hakkında konuştu.



Jaylen Brown, Jayson Tatum, Kyrie Irving, Al Horford, Markieff Morris ve Hayward'ın yer aldığı 2018-19 Celtics kadrosu, kağıt üzerinde, yıldız oyunculardan oluşan bir hanedan olma potansiyeline sahipti.



Lakin takımın sezonda 49 maç kazanarak playoffların yalnızca ikinci turuna kadar ulaşabilmiş olması, hem oyuncular hem de taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığı olmuştu.



Hayward'a göre bu başarısızlığın ana sebebi, oyuncuların bireysel hedefleri ve istekleri, kolektif şampiyonluk kazanma hedefinden daha öncelikli olarak görmesiydi:



"Bana göre, ortak bir şampiyonluk hedefimiz yoktu sanki. Hepimizin bireysel olarak başka hedefleri vardı. Kimseyi de suçlamıyorum aslında, çünkü bunun tamamen insanın doğasında olan bir şey olduğunu düşünüyorum.



Diğer sorun ise birçoğumuzun aynı pozisyonda olmasıydı. Hepimizin topla oynaması gerekiyordu. Toplam beş kez, yalnızca oyuncuların katıldığı toplantılarımız olmuştu ve doğru şeyleri de konuşmuştuk, fakat hepsi bir kulağımızdan girip diğerinden çıkmıştı."



Hayward bunların dışında, Boston'daki ilk maçının beşinci dakikasında korkunç bir bacak sakatlığı geçirdikten sonra sezonu kapatmıştı.





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