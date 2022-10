Hayvan otlatırken keşfedilen ultra maratoncunun hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu

Çocukken çobanlık yaptığı sırada dağa kaçan hayvanların peşinde koşarken beden eğitimi öğretmenince keşfedilen ve 15 yıldır katıldığı tüm ultra maratonlarda ilk 3'e girmeyi başaran Aykut Kırsay (30), Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarışıp birinci olmayı hedefliyor.



Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde doğan ve 15 yaşına kadar köydeki hayvanları otlatmaya götüren Aykut, tepelere kaçan hayvanların peşinde koşarken beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedildi.



İlk ultra maratonuna 15 yaşında katılan Aykut, 5 kilometrelik dağlık parkurda ilk birinciliğini elde etti.



Daha sonra katıldığı ulusal ve uluslararası ultra maratonlarda çok sayıda birincilik kazanan Aykut, 23-25 Eylül'de Antalya'da düzenlenen Likya Ultra Maratonu'nda 20 kilometrelik etabı 1 saat 42 dakikada tamamlayarak şampiyon oldu.



- 15 yılda 70'ten fazla maratona katıldı



Her gün köy yollarında 25 kilometre koşan Aykut Kırsay, AA muhabirine, 15 yaşına kadar köyde çobanlık yaptığını söyledi.



Hayvan otlatırken tepelere doğru kaçan bazı hayvanların arkalarından giderken arazide koşmaya alıştığını dile getiren Aykut, "Beni ilk keşfeden beden eğitimi öğretmenimdi. Beni 15 yaşında ilk yarışıma o sokmuştu. Adana'da düzenlenen 5 kilometrelik koşuya katıldım ve erkeklerde birinci oldum. Ondan sonra bu spora gönül verdim ve bu noktaya kadar geldim." diye konuştu.



Aykut, 15 yılda 70'ten fazla ultra maratona katıldığını ve hepsinde dereceler elde ettiğini belirtti.



Geçen yıl düzenlenen Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nda dünya ikincisi, Avrupa ve Türkiye birincisi olduğunu anlatan Aykut, şöyle devam etti:



"O yarış, Türkiye'nin tek yüksek ve dikey yarışı. Ardından aynı bölgede yapılan 12 kilometrelik yarışı da birinci tamamladım. Son olarak Antalya'da düzenlenen Likya Yolu Ultra Maratonu'nda 20 kilometreyi 1 saat 42 dakikada tamamlayarak birinci oldum. Türkiye'nin her yerinde yarışlara gidiyorum ve hepsini ilk 3'te tamamlıyorum. Artık belli bir seviyeye geldim. Bundan sonraki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonluğuna kadar gitmek."



- "Her gün 05.30'da antrenman yapıyorum"



Her gün çok erken saatte kalkarak kahvaltı sonrası 25 kilometre koştuğunu aktaran Aykut, şunları kaydetti:



"Sabah 05.30'da uyanıyorum. Kalktıktan sonra sağlam bir kahvaltı yapıyorum. Üzüm, meyve, ardından portakal suyu veya bir limonata içiyorum. Ardından haşlanmış yumurta, şekersiz çayla kahvaltımı bitiriyorum. Sonra şortumu, tişörtümü, hava soğuksa bandanamı, eldivenimi takıyorum. Yarım saat bir ısınma yapıyorum. Isınmamı yaptıktan sonra da hedefim 25 kilometre koşmaksa, kilometremi ayarlıyorum ve startı verdiğim zaman 25 kilometre koşuyorum. Her gün 05.30'da antrenmanlarımı yapıyorum."



Aykut, kendisine sponsor ya da destek olunması halinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları hedefini başaracağına inandığını sözlerine ekledi.





