Hayrunnisa Gürbüz, dünya ikincisi oldu

Milli sporcu Hayrunnisa Gürbüz, Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hayrunnisa Gürbüz, dünya ikincisi oldu
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02 Ağustos 2022 23:09
Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Hayrunnisa Gürbüz, gümüş madalya kazandı.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyona başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 7 Ağustos'a kadar sürecek şampiyonanın ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapıldı.

Kızlar 42 kiloda Türkiye'yi temsil eden Hayrunnisa Gürbüz, finalde İran'dan Sogand Shiri'ye mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Şampiyonanın ikinci gününde 4 milli tekvandocu madalya mücadelesi verecek.

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