Hayri Kozak: 'Galatasaray Kulübü borç içinde!'

Galatasaray Kulübü'nün Mayıs ayı Divan Kurulu toplantısında konuşan üyelerden Hayri Kozak, sarı-kırmızılıların ekonomik anlamda kötü durumda olduğunu iddia etti.
"KULÜP BORÇ İÇİNDE"
Divan Kurulu'nda konuşan Hayri Kozak "Galatasaray Kulübü çok zor durumda! Kulüp borç içinde! Sorumluluk alarak söylüyorum. 11 aydır mali rapor ortada yok. Başkan çok şey yaptıklarını söylüyor. Tamam, hepsi güzel projelerdir. Neler olduğunu ben takip ediyorum, siz edemesiniz! Başkanın dediği gibi değil olay! Söyledikleri yazıyor ama yazmakla olmaz!" dedi.
"TÜZÜK TOPLANTISI ERTELENMELİ"
Tüzük değişikliğiyle ilgili Haziran ayında yapılacak toplantının ertelenmesi gerektiğini söyleyen Hayri Kozak "Tüzük toplantısı yapılmamalı. Sonbahara ertelenmeli. Galatasaray'ın belli adamları, tüzük yapıcıları bir araya gelip ayrı bir gündem yapsınlar. Mutlaka ertelesinler." ifadelerini kullandı.
"BİZ ÇOK KÖTÜ BİR YOLDAYIZ"
Kozak, "Futbolda olağanüstü transferler yaptık, olağanüstü sonuçlar aldık. Şampiyon olma yolunda ilerliyoruz. Erden Timur'a cevap veriyorum; 2013'den 2022'ye kadar futbol giderlerini söylüyorum; 2013 yılında 290 milyon TL, 2015 yılında 262 milyon, 2017 yılında 417 milyon, 2018 yılında 588 milyon, 2018 yılında 668 milyon, 2020 yılında 650 milyon, 2021 yılında 873 milyon, 2022 yılında ise 1 milyar 288 milyon TL... Kötü yoldayız. Biz çok kötü bir yolda gidiyoruz. Nicolo Zaniolo yarım yamalak oynuyordu, atıldı. Maliyeti de ortada. 15 Milyon 900 Bin Euro gibi bir maliyeti var. Futbol giderlerimiz, bizi mahvediyor. Borçlarımızı ödeyemiyorsak, bunun tek nedeni futbol harcamaları. Geriye dönük 30 seneye de girebilirim." dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 ELEME OYNAYACAĞIZ"
"Erden Bey'in alt yapı konusunda uğraşları var." sözleriyle konuşmasını sürdüren Kozak, "Dünyadaki modelleri inceleyerek çalışma yapmışlar. Erden Bey, çalışma ile ilgili bize detaylı tablo versin, biz de inceleyelim. Türkiye 2020-2021 sezonunu 20. sırada tamamladı, Şampiyonlar Ligi yolunda 4 eleme oynayacağız. Böylesine büyük bir rakamı şampiyonluk için harcadık ama Şampiyonlar Ligi için böyle bir eleme turuna çıkacağız. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan, kendi liginde Şampiyonlar Ligi bileti alırsa, bir tur az oynayacağız. UEFA kulüplerle ilgili ciddi yaptırımlar uygulayacak, bunlarla ilgili de uyarıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
"KULÜP BORÇ İÇİNDE"
Divan Kurulu'nda konuşan Hayri Kozak "Galatasaray Kulübü çok zor durumda! Kulüp borç içinde! Sorumluluk alarak söylüyorum. 11 aydır mali rapor ortada yok. Başkan çok şey yaptıklarını söylüyor. Tamam, hepsi güzel projelerdir. Neler olduğunu ben takip ediyorum, siz edemesiniz! Başkanın dediği gibi değil olay! Söyledikleri yazıyor ama yazmakla olmaz!" dedi.
"TÜZÜK TOPLANTISI ERTELENMELİ"
Tüzük değişikliğiyle ilgili Haziran ayında yapılacak toplantının ertelenmesi gerektiğini söyleyen Hayri Kozak "Tüzük toplantısı yapılmamalı. Sonbahara ertelenmeli. Galatasaray'ın belli adamları, tüzük yapıcıları bir araya gelip ayrı bir gündem yapsınlar. Mutlaka ertelesinler." ifadelerini kullandı.
"BİZ ÇOK KÖTÜ BİR YOLDAYIZ"
Kozak, "Futbolda olağanüstü transferler yaptık, olağanüstü sonuçlar aldık. Şampiyon olma yolunda ilerliyoruz. Erden Timur'a cevap veriyorum; 2013'den 2022'ye kadar futbol giderlerini söylüyorum; 2013 yılında 290 milyon TL, 2015 yılında 262 milyon, 2017 yılında 417 milyon, 2018 yılında 588 milyon, 2018 yılında 668 milyon, 2020 yılında 650 milyon, 2021 yılında 873 milyon, 2022 yılında ise 1 milyar 288 milyon TL... Kötü yoldayız. Biz çok kötü bir yolda gidiyoruz. Nicolo Zaniolo yarım yamalak oynuyordu, atıldı. Maliyeti de ortada. 15 Milyon 900 Bin Euro gibi bir maliyeti var. Futbol giderlerimiz, bizi mahvediyor. Borçlarımızı ödeyemiyorsak, bunun tek nedeni futbol harcamaları. Geriye dönük 30 seneye de girebilirim." dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 ELEME OYNAYACAĞIZ"
"Erden Bey'in alt yapı konusunda uğraşları var." sözleriyle konuşmasını sürdüren Kozak, "Dünyadaki modelleri inceleyerek çalışma yapmışlar. Erden Bey, çalışma ile ilgili bize detaylı tablo versin, biz de inceleyelim. Türkiye 2020-2021 sezonunu 20. sırada tamamladı, Şampiyonlar Ligi yolunda 4 eleme oynayacağız. Böylesine büyük bir rakamı şampiyonluk için harcadık ama Şampiyonlar Ligi için böyle bir eleme turuna çıkacağız. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan, kendi liginde Şampiyonlar Ligi bileti alırsa, bir tur az oynayacağız. UEFA kulüplerle ilgili ciddi yaptırımlar uygulayacak, bunlarla ilgili de uyarıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.