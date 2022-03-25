Hayranlar üzgün: FIFA serisinin yeni adı ortaya çıktı!

Electronic Arts, uzun yıllardan beri FIFA'nın isim haklarını kullanarak karşımıza bir futbol oyunu çıkarıyordu. Son olarak mağazalarda FIFA 22'nin yer almasının ardından futbol oyunları arasındaki rekabette bir sarsıntı yaşandı. PES serisi, eFootball adıyla ücretsiz oyun haline geldi. Bu değişimin FIFA'ya da ilham vereceği söyleniyordu, giderek ciddileşen iddialar şimdi ortaya FIFA 23 olarak beklediğimiz oyunun yeni adını çıkarıyor.



FIFA 23, EA Sports Football Club adıyla gelebilir



Polygon'un paylaştığı bilgiye göre FIFA 23 olarak beklediğimiz yeni FIFA oyunu, EA Sports Football Club adıyla gelecek. Bundan sonra çıkacak oyunlarda da FIFA adını görmeyeceğiz. Bu ismin bir oyunda kullanılabilmesi için Electronic Arts, yıllardır FIFA kuruluşuna lisans ücreti ödüyor. Bu pahalı ücreti ödememek için ismini değiştirmeye gitmesi beklenen şirket, muhtemelen oyuncuların isim için değil oyunun kendisi için ekran başında olduğunu düşünüyor.



Alınacak bu karar büyük ihtimalle oyunun fiyatını etkilemeyecektir. EA lisans ücreti ödemese dahi oyun içeriği aynı olduğu için bir indirim beklemiyoruz. Sadece şirket tarafında birkaç milyon dolardan tasarruf edilmiş olacak. PES'te yaşandığı gibi oyunun oynaması ücretsiz hale geleceği de güçlü söylentiler arasında. Ancak oyunun mobile çıkması gibi bir durum beklenmiyor. Zira, hem konsolda hem de mobilde çalışan bir çapraz platform oyununun ne kadar kalitesiz olduğunu eFootball ile gördük.



EA için rakibin kalesi boş



Konami, eFootball ile korkunç bir başlangıç yaptığı için hala bile oyuncular PES 2021'i oynamayı tercih ediyor. Bunu yapmak istemeyenlerin çoğu ise çoktan FIFA'ya geçiş yaptı. Yani EA, futbol oyununu hiç olmadığı kadar fazla oyuncuya ulaştırmış oldu.



Bu yıl duyurulacak yeni FIFA oyunu da bir reform geçireceğine göre bunu boşa atmak istemeyeceklerdir. EA Sports Football Club oyununun en az FIFA 22 kadar kaliteli olması gerekiyor. Bununla ilgili ne yapacaklarını merakla bekliyoruz.



Efsane soruyu artık şöyle soracağız; eFootball mu, EA Sports Football Club mı?



(Kaynak: shiftdelete.com)



