Hayranlar, spor liglerinin devamı konusunda emin değiller!

Bir ESPN anketi, hayranların sporun geri dönmesinden memnun olduğunu, ancak ne kadar süreceğinden emin olmadıklarını ortaya koydu.



Spor hayranlarının çoğunun, koronavirüs salgını sırasında sporun geri dönüşünü görmekten mutlu olması şaşırtıcı olmasa da, ESPN için yapılan bir ankete göre, hayranlar maçları tekrar izlemekten memnun olsalar da, ne kadar süreceğinden emin olmadıkları ortaya çıktı.



TideWatch tarafından ESPN için yapılan 837 yetişkinin katıldığı ankete göre, %60'tan biraz fazla bir kitle, "bir kaçış olarak izlenecek sporları izledikleri için mutlu olduklarını" kabul ederken, sadece %37'sinin bir pandemi sırasında "bazı profesyonel sporların yapılmasının yanlış göründüğünü" söyledikleri görüldü.



Spor liglerinin "uygun önlemleri aldıkları sürece" geri dönme zamanı gelip gelmediği sorulduğunda ise, sporun çok hızlı yeniden başlama sürecine girdiğini düşünenlerin %43'üne kıyasla, %57'sinin buna destek verdiği farkedildi.



SEZON SONLARI KONUSUNDA, GÜVENSİZLİK VAR



Ancak sezonların tamamlanıp tamamlanmayacağı sorulduğunda, hayranların bu konuda daha güvensiz oldukları da kaydedildi. Ankete katılan MLB (Amerika Ulusal Beyzbol Ligi) hayranlarının yalnızca %49'unun, sporun Ekim ayı sonunda tamamlanması planlanan World Series ile tamamlayacağını düşündükleri ortaya çıktı. NBA taraftarlarının daha büyük bir yüzdesinin (%58), NBA'in sezonunu Walt Disney World Resort'taki bubble'da bitireceğini düşündükleri görüldü. NBA sezonunun, en geç 13 Ekim'de sona ermesi planlanıyor.



Hem NBA hem de MLB'deki taraftarların çoğunun, büyük çoğunluk olmasa da şampiyon olacak takımın meşru olacağını düşündükleri kayda geçti. NBA taraftarlarının toplam %57'sinin, tarafsız bir alanda tutulmasına rağmen, şampiyonun meşru olacağını düşündükleri açıklandı. MLB taraftarlarının toplam %56'sının, sezon sonrası için kendi başına bir bubble düşünen ancak nihai karar vermeyen beyzbol ligi için de böyle düşündükleri, belirlenenler arasındaydı.



18 yaşından büyük spor hayranlarının geniş kapsamlı anketi, TideWatch tarafından ESPN için gerçekleştirildi. Bu anket, 537 röportajın temel bir örneğini ve daha sonra nüfusun uygun oranlarına göre ağırlıklandırılan siyahi hayranlarla 300'den fazla röportajın ek bir örneğini içeriyordu.



