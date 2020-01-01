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Haynes: "Draymond takası için 'salyaları akan' bir takım var!"

Yahoo Sports muhabiri Chris Haynes'e göre, Golden State Warriors tekrar 'tanking' yaparsa, Draymond Green takası bir seçenek olabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Yahoo Sports muhabiri Chris Haynes'e göre, Golden State Warriors tekrar 'tanking' yaparsa, Draymond Green takası bir seçenek olabilir.

Draymond, Warriors ile bu sezon henüz bir maça çıkmış değil. Warriors, Green'in, özellikle savunma tarafında, takımın daha rekabetçi olmasına önemli ölçüde yardımcı olacağına inanıyor.

Ancak, bu sezon yine Batı Konferansı'nın sonunda yer almaları durumunda, 'Posted Up' podcast'inde konuşan Haynes'e göre Warriors, bir ikilemde kalabilir:

"Şunu söyleyeyim. Draymond geri gelirse ve iyi bir sonuç alınamazsa, takas yemi için piyasaya sürüleceği bir senaryo görebiliriz. Bu şekilde bir gidişatta, buna tanık olabiliriz. Ve olası bir senaryo için resmen salyaları akan bir takım olduğunu biliyorum, ama adını vermeyeceğim."

Green son birkaç sezonda sakatlık geçirmişken, ancak Steph Curry ve Klay Thompson da son birkaç sezonda çok sayıda maç kaçırmışlardı.

Thompson sezonu şimdiden kapatmışken, Curry geçen sezon beş maçla sınırlı kaldıktan sonra, tekrar ritmini bulmaya çalışıyor.


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