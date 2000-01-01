Haynes: "Bir oyuncu, bana 'Bubble'a geri dönebiliriz' dedi"

Yahoo Sports muhabiri Chris Haynes, bu sezonun "Orlando bubble'ı" türünden bir durumu nasıl ortaya çıkabileceğini açıkladı.



Yeni kurallar, KOVID-19 testi pozitif çıkan hem semptomatik hem de asemptomatik oyuncuların oynamaya geri dönmeden önce en az 10 gün kadro dışı kalmalarını ve sağlık taramalarından izin almaları gerektiğini belirtiyor. Hatta, semptomatik oyuncuların sahaya geri gelmeden önce tüm semptomlardan kurtulmaları gerekiyor.



Geçen yıl NBA, bir bubble ortamı kurarak sezona devam etmenin bir yolunu bulmuştu. Bu, oyuncuların dünyanın geri kalanından fiziksel olarak tamamen kopmasını sağlamıştı. Ancak 2020-21 sezonunda oyuncular, sürekli olarak bir yerden başka yerlere seyahat ediyorlar.



Haynes, bu konuyla ilgili bazı iç bilgileri şu şekilde paylaştı:



"Şu anda birkaç tanınmış NBA oyuncusu ile mesajlaşıyorum. Ve ikisi de 22 Aralık'ta çabucak işe dönmeleri söylendiğinden ötürü duydukları hayal kırıklıklarını paylaşıyorlar.



Bir tanesi, onlara 'Paranızı kazanın' dediklerini söyledi. Ama herkes ne yapmamız gerektiğini, ne kadar kararlı olmamız gerektiğini yazmaktan korkuyor. Başka bir oyuncu - yıldız oyuncu - mesaj attı ve 'Bir bubble'a geri dönmemiz gerekebilir' dedi. Ve bu adam, bubble'da olan, oynayan, bir süre orada olan ve orada bulunmanın getirdiği ıstırabı bilen bir yıldız oyuncu. Ve şimdi de bunu söylüyor."



