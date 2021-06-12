Haydi Eriksen, dualarımız seninle!

UEFA'DAN AÇIKLAMA: DURUMU STABİL

UEFA, Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun şu anda stabil olduğunu açıkladı. 20:45'te detaylı açıklamanın yapılacağı da bildirildi.



DANİMARKA'DAN AÇIKLAMA: BİLİNCİ AÇIK



UEFA'nın ardından Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu ve detaylı kontroller için hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz...







EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen bir anda yerde kaldı ve oyuncunun bilincini kaybettiği gözlenirken, kalp masajı yapılmaya başlandı. Danimarkalı oyuncular sahada gözyaşlarını tutamadı, sağlık ekipleri yaklaşık 8 dakika boyunca futbolcuya müdahale etti.Oyuncu sedyeyle soyunma odasına götürüldü ve UEFA, karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.