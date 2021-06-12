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Haydi Eriksen, dualarımız seninle!

Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen bir anda yerde kaldı, oyuncuya kalp masajı yapıldı. UEFA, oyuncunun durumuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Haydi Eriksen, dualarımız seninle!
EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen bir anda yerde kaldı ve oyuncunun bilincini kaybettiği gözlenirken, kalp masajı yapılmaya başlandı. Danimarkalı oyuncular sahada gözyaşlarını tutamadı, sağlık ekipleri yaklaşık 8 dakika boyunca futbolcuya müdahale etti.

Oyuncu sedyeyle soyunma odasına götürüldü ve UEFA, karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.

UEFA'DAN AÇIKLAMA: DURUMU STABİL

UEFA, Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun şu anda stabil olduğunu açıkladı. 20:45'te detaylı açıklamanın yapılacağı da bildirildi.

DANİMARKA'DAN AÇIKLAMA: BİLİNCİ AÇIK

UEFA'nın ardından Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu ve detaylı kontroller için hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz...


S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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