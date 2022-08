Haydar Ali Yıldız: 'Malazgirt için hazırız'

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde gerçekleştirilecek etkinliklerin hazırlıklarını tamamladıklarını ve Türkiye'nin dört bir yanından insanlarla aynı zamanda Büyük Taarruz'un 100. yılını da kutlayacaklarını söyledi.



Yıldız, 23-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinin hazırlıkları ve okçuluk sporundaki gelişmeler hakkında bilgi verdi.



Okçular Vakfı olarak dünyanın en iyi okçularını yetiştirmeyi ve Türk okçuluğunu dünyanın dört bir tarafında tanıtmayı hedeflediklerini anlatan Yıldız, genç ve çocuklara bu sporu tanıtmak, sevdirmek, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştirmek üzere bir vizyon oluşturduklarını belirtti.



"METE GAZOZ TÜRK OKÇULUĞUNU GÖSTERDİ"



Geçtiğimiz yıl Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğuyla Türk okçuluğunun taşınabileceği zirve çok açık ve net bir şekilde gösterildiğini aktaran Yıldız, "Mete Gazoz, bütün dünyaya Türk okçuluğunun zirve spor olduğunu ve Türklerin bu noktada iddialı olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz günlerde yine Avrupa şampiyonalarında, paralimpikte sporcularımız dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla Türkiye'yi gururlu, onurlu bir şekilde temsil ettiler." dedi.



MALAZGİRT ZAFERİ



Yıldız, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine yönelik ise şunları söyledi:



"Bu yıl Büyük Taarruz'un da 100 yılı. 'Zaferler bizim' diyoruz. Selçuklu'nun zaferi de, Osmanlı'nın zaferi de bizim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş zaferi kabul edeceğimiz Büyük Taarruz da bizim, büyük zafer de bizim. 30 Ağustos'un 100. yıl dönümü de bizim. Malazgirt kutlamalarının, anma programının tanıtımını bu yıl Afyonkarahisar'da gerçekleştirdik. Bu şehre yakışan, orada iki gün devam eden bir etkinlikti.''



Genç ve çocukların bir taraftan teknoloji, robotik yazılım kodlamayla geleceğe hazırlanması diğer taraftan da Malazgirt'i, Çanakkale'yi, İstanbul'un fethini bilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:



''Böyle bir gençlik yetişsin istiyoruz ve 'bu vatan bizim' diyoruz. Büyük Taarruz, Türk'ün 1683'ten itibaren gerileyişine 'artık bir dur' denildiği tarih ve artık Türk milletinin hep ileri, Türk ordusunun hep ileri şeklinde taarruza geçtiği, ileri tarih hamlesine geçtiği bir dönem. Ve şunu ifade ediyoruz, 'zaferler bizim'. Biz 1071'de Malazgirt Zaferi'yle 2071 hedefiyle Sultan Alparslan'la Selçuklu'yuz. 1300'de, 1453'de 2053 hedefiyle Fatih Sultan Mehmet Han ve Osman Gazi ile Osmanlı'yız. Ve aynı şekilde Sultan Alparslan'ın bize emanet ettiği vatan, bundan 100 yıl önce işgal edildiğinde, başkanı bulunduğum Beyoğlu'ndan Karaköy Galata Rıhtımı'ndan bir milli mücadeleye, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le 1919'da, 1923'te 2023 hedefiyle büyük güçlü Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Meseleye böyle bakıyoruz.''



"MALAZGİRT HAZIRLIKLARIMIZ TAMAMLANDI"



Malazgirt Zaferi kutlamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceklerini hatırlatan Yıldız, etkinliklere her yıl olduğu gibi bu yıl da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile parti genel başkanları, bakanlar ve TSK komuta kademesinin katılacağını aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Ağustos'ta etkinliğe dahil olacağı bilgisini paylaşan Yıldız, "Şu anda hazırlıklarımız tamamlandı. 23'ünde Malazgirt'te, Ahlat'ta bayrak yürüyüşleriyle, mehter konserleriyle, gündüz at yarışları, güreşler, geleneksel sporlar, aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın el sanatları stantlarıyla, sergilerle dolu dolu bir üç gün devam edecek. Cumhurbaşkanımız 25 Ağustos'ta Ahlat'a gelecek, orada Büyük Selçuklu Kabristanlığını, akabinde de etkinlik alanımızı her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaret edecekler." diye konuştu.



Haydar Ali Yıldız, Ahlat'taki külliyenin artık devletin bir resmi toplanma yeri olduğunu ve orada ileride kabine toplantıları düzenlenebileceğini de belirterek, "Akabinde 26 Ağustos'ta Malazgirt'te buluşacağız. Yine konserler ve Cumhurbaşkanımızın hitapları olacak. Bu yıl, 1071'de olduğu gibi 26 Ağustos, cuma gününe denk geliyor. Orada bütün Anadolu'dan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerimizle, bu vatanın çocukları olarak Diyanet İşleri Başkanımızın kıldıracağı bir cuma namazıyla programımızı nihayete erdirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"BÜTÜN DÜNYAYA GEREKEN MESAJI VERECEĞİZ"



"Bu toprağın çocukları olarak 1071'de Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Boşnak'ı, Roman'ı, Alevi'si ve Sünni'siyle biriz ve beraberiz' dedik. Bu maya 1071'de bu topraklarda bu şekilde yoğruldu. Birlik beraberlik içinde bin yıldır buradayız ve bütün dünyaya binlerce yıl daha burada olacağımızın hep birlikte haykırılacağı gündür 26 Ağustos." diye konuşan Yıldız, 26 Ağustos Cuma günü herkesi Malazgirt'e davet ettiğini, orada yeniden bir birlik ikrarında bulunacaklarını, kardeşliği, birlik, beraberliği bütün dünyaya haykıracaklarını ve "bu vatan bizim, Türkiye bizim evimizdir" diyeceklerini kaydetti.



"SPORCU VE KULÜP SAYISI ARTTI"



Okçular Vakfı kurulduktan sonra okçuluk sporuyla ilgilenen sporcu ve kulüp sayısını arttığına işaret eden Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dünyanın ilk ve tek okçuluk laboratuvarı bizim vakfımızda. Dünyanın ilk ve tek okçuluk müzesi burada. Salonlarıyla, müzesiyle, araştırma enstitüsüyle, laboratuvarıyla, açık ve kapalı ders imkanlarıyla, eğitim alanlarıyla ve olimpik bir okçuluk sahasıyla dünyanın en büyük okçuluk tesisi ve en eski okçuluk tesisi burası. Bu vatanın çocukları, ailelerinin inançları, felsefeleri, siyasi görüşleri ne olursa olsun bizim çocuklarımız. Gelip burada kardeşçe, yerli ve milli olan okçuluk sporunu yaşıyorlar ve geleceğin Mete Gazozları olarak yetişiyorlar."





