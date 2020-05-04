Hayat Eve Sığar uygulamasından ücretsiz maske talebi nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadaleye ilişkin "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek.Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi.Güncelleme ile uygulamanın "Sağlık Durumu" sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı.Şu ana kadar e-Devlet üzerinden yapılan başvuruyla alınabilen ücretsiz maskeler, artık Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasıyla gerçekleştirilebiliyor.SağlıkDurumu alt menüsü üzerinden sorular cevaplanıp adımlar tamamlandığında karşınıza üç farklı seçenek geliyor. Bunlar sayesinde yakındaki sağlık kuruluşlarını bulabilir; SABİM'i arayabilir ya da maske talep edebilirsiniz.En alt kısımda yer alan Maske Talep Et düğmesine tıkladığınızda karşınıza bir QR kod geliyor ve bu kodla eczaneler üzerinden ücretsiz maskenizi alabiliyorsunuz. Elbette daha önce bu hakkınızı kullanmamış olmak koşuluyla... Ücretsiz maske hakkınızı kullandıysanız 'şu anda adınıza tanımlı bir kod ya da maske alma hakkınız bulunmamaktadır' uyarısı geliyor.