Hayat Eve Sığar uygulaması renkleri ve anlamları

https://apps.apple.com/tr/app/hayat-eve-sığar/id1505756398?l=tr





UYGULAMA RİSK DURUMUNU GÖSTERİYOR



Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebiliyor.







HASTANE, ECZANE GİBİ YERLER BELİRTİLİYOR



Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun renkerin anlamı yanı sıra maske, hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.



Vatandaşlar, onayları doğrultusundamaske, ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.







HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?



Hayat Eve Sığar adı maske renklerin anlamı verilen uygulama salgının zayıflatılması ve hastaların izolasyonunun denetiminde kullanılacak. Uygulama bugün itibarıyla hem iOS işletim sistemi kullanan cihazlar için AppStore hem maske de Android cihazlar için Google Play Store üzerinden sunuldu.



Yapılan açıklamada; projenin, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak renklerin anlamı Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin işbirliğiyle uygulandığı belirtildi.



Proje kapsamında koronavirüs testleri pozitif çıkanların, renklerin anlamı maske hem kendilerinin hem yakınlarının hem de toplumun sağlığı için gerekli izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesinin planlandığı vurgulandı.







Uygulamanın ayrıca, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olmadığı belirtildi.



HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NE İŞE YARAR?



Renklerin anlamı ilk açıklanan adıyla Pandemi maske İzolasyon Takip Projesi olan uygulama ile;



Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı maske gelecek.



Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek.



Maske uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet renklerin anlamı birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.



Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.









Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebiliyor.Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun renkerin anlamı yanı sıra maske, hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.Vatandaşlar, onayları doğrultusundamaske, ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.Hayat Eve Sığar adı maske renklerin anlamı verilen uygulama salgının zayıflatılması ve hastaların izolasyonunun denetiminde kullanılacak. Uygulama bugün itibarıyla hem iOS işletim sistemi kullanan cihazlar için AppStore hem maske de Android cihazlar için Google Play Store üzerinden sunuldu.Yapılan açıklamada; projenin, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak renklerin anlamı Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin işbirliğiyle uygulandığı belirtildi.Proje kapsamında koronavirüs testleri pozitif çıkanların, renklerin anlamı maske hem kendilerinin hem yakınlarının hem de toplumun sağlığı için gerekli izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesinin planlandığı vurgulandı.Uygulamanın ayrıca, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olmadığı belirtildi.Renklerin anlamı ilk açıklanan adıyla Pandemi maske İzolasyon Takip Projesi olan uygulama ile;Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı maske gelecek.Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek.Maske uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet renklerin anlamı birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

Koronavirüs pandemisinin ardınden geliştirilen Hayat Eve Sığar için renkler ve bu renklerin ne anlama geldiği konusunda farklı görüşlerin olduğu anlaşıldı. Bu anlaşılmaz durum aslında basit bir cevap içeriyor. Bunun nedeni kırmızı ve yeşil renklerin nasıl anlaşılması gerektiği yönünde. İlk açıklanan adıyla Pandemi maske İzolasyon Takip Projesi olan uygulama ile Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı maske gelecek. Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek. Maske uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak. Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.Yüksek riskli bölgeAz riskli bölgeYapılan açıklamada Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde ücretsiz maskeler alınabiliyor. Hayat Eve Sığar maske kodunu alarak buradan maskelerini alma yoluna girebilirsiniz. Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi. Sağlık Bakanlığının renkler yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadaleye ilişkin "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek.