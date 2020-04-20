Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir, ne işe yarar?

Hastaların takip edilmesi, vürüsün yayılmasının önlenmesi amaçlayan Hayat Eve Sığar uygulaması merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilgilendirdiği Hayat Eve Sığar cep telefonu uygulamasının birkaç gün içinde devreye gireceğini söylemişti ve Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma girdi. İşte merak edilenler...

20 Nisan 2020 07:41
Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir, ne işe yarar?
Hayat Eve Sığar uygulamasının geliştirildiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafında açıklanmıştı. Hayat Eve Sığar uygulaması ile corona virüsü vakalarının tespit ve takip edilmesini sağlayacak. Peki Hayat Eve Sığar uygulaması nedir?

ANDROID https://t.co/HJrXu8R6Iv
iOS https://t.co/AlaQUQBHBD
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?




Telefonla corona virüsü vaka takibine olanak sağlayacak olan Hayat Eve Sığar Uygulaması üç operatör ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle ortaya çıkacak. Uygulamanın önümüzdeki birkaç gün içerisinde devreye gireceğini söyleyen Fahrettin Koca, tüm hastaların indirmek zorunda olduğunu belirtti.

Bakan basın toplantısında yeni uygulamayı şu sözlerle açıkladı:"Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Bu üç operatör ve BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir aplikasyon geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar. "Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız da açıklamalar yapmış olacak.

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