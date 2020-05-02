Hayat Eve Sığar uygulaması harita indir, harita renkleri

Sağlık Bakanlığı tarafından Hayat Eve Sığar Uygulaması yayınlandı ve bu sayede bir çok konuda bilgi almak kolaylaşacak. Türkiye'deki vatandaşları Sağlık Bakanlığı Uygulaması sayesinde hayat eve sigar diyerek yapılan aramalarda mağazalardan indirebilirler. Hayat eve sığar app ile yapılan aramalarda koronavirüs kovid-19 konusunda bilgilenmenin yanında en yakın eczane, market, market zincirleri, metro, duraklar ve benzeri tüm bilgilere ulaşabilmeniz mümkün. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterilen uygulama şimdiden milyonlarda kişi tarafından kullanılmaya başlandı. Sağlık bakanlığı uygulamasını nasıl indirebilirim, Hayat Eve Sığar indir, Hayat Eve Sığar app ve benzeri şekilde aramalar yapılan uygulama ile ilgili tüm detaylar işte haberimizde...

02 Mayıs 2020 16:33
Hayat Eve Sığar uygulaması harita indir, harita renkleri
Sağlık Bakanlığı uygulaması Hayat Eve Sığar vatandaşların büyük ilgisini çekerek hayat eve sığar indir şeklinde bir çok kişiye ulaşmış durumda. Dikkat çeken uygulama sayesinde vatandaşlar bir çok konuda bilgilenerek tek tuşla tüm lazım olan ilgili noktaları görüp takip edebilecek. Koronavirüs konusunda da bilgilendirici bir yapısı olan hayat eve sigar app sayesinde akıllı telefonunuza indirerek haritalara göz atabilirsiniz. Tablolar ve bir çok farklı şekilde yapılan değerlendirmeler ve araştırmalarla oluşturulan içerikleri sizler de takip etmek istiyorsanız haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.
HAYAT EVE SIĞAR KORONAVİRÜS VE GENEL BİLGİLENDİRME BÖLE UYGULAMASI 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızı yeni Koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması Google'ın ve Android dünyasının uygulama mağazası olan Play Store'da yerini aldı.

HAYAT EVE SİGAR AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN GÜVENLİ İNDİREBİLİRSİNİZ

ANDROID https://t.co/HJrXu8R6Iv 
iOS https://t.co/AlaQUQBHBD



HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?

Uygulama, corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi. Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktaları hakkında bilgilerin bulunduğu uygulama, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu da gösteriyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İNDİR İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması Play Store ve App store üzerinden indirilip kullanılmaya başlanabiliyor.giriş yapmak için sizden kişisel bilgilerinizi istiyor. Kişisel bilgilerinizi ve yaşadığınız yerin tam ve düzgün olarak girdikten sonra bölgenizin ne kadar riskli olduğu, bölgenizde evinde karantina altında olan corona virüs hastası var mı soruları yanıt buluyor.



HAYAT EVE SIĞAR TANITIM VİDEOSU

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