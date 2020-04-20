Hayat Eve Sığar Sağlık Bakanlığı uygulaması nedir, Hayat Eve Sığar app indir (hayat eve sigar nedir)

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Sağlık Bakanlığı uygulaması Hayat Eve Sığar vatandaşların büyük ilgisini çekerek hayat eve sığar indir şeklinde bir çok kişiye ulaşmış durumda. Dikkat çeken uygulama sayesinde vatandaşlar bir çok konuda bilgilenerek tek tuşla tüm lazım olan ilgili noktaları görüp takip edebilecek. Koronavirüs konusunda da bilgilendirici bir yapısı olan hayat eve sigar app sayesinde akıllı telefonunuza indirerek haritalara göz atabilirsiniz. Tablolar ve bir çok farklı şekilde yapılan değerlendirmeler ve araştırmalarla oluşturulan içerikleri sizler de takip etmek istiyorsanız haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızı yeni Koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması Google'ın ve Android dünyasının uygulama mağazası olan Play Store'da yerini aldı.Uygulama, corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi. Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktaları hakkında bilgilerin bulunduğu uygulama, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu da gösteriyor.Hayat Eve Sığar uygulaması Play Store ve App store üzerinden indirilip kullanılmaya başlanabiliyor.giriş yapmak için sizden kişisel bilgilerinizi istiyor. Kişisel bilgilerinizi ve yaşadığınız yerin tam ve düzgün olarak girdikten sonra bölgenizin ne kadar riskli olduğu, bölgenizde evinde karantina altında olan corona virüs hastası var mı soruları yanıt buluyor.