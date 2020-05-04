Hayat Eve Sığar harita yeşil renk ne anlama geliyor?

Hayat eve sığar harita renklerinden yeşil rengin ne anlama geldiğini izah etmek için buradayız. Yeşil renkli alanların Hayat EVe Sığar harita yeşil renk ne anlama geliyor ifadesi için daha doğru bilgiler haberimizdedir. Hayat Eve Sığar kırmızı renk haritada ne anlama geliyor belirtisi çok sık karşılaşılan bir durum. Olan halde kırmızı renk Hayat Eve Sığar için ne anlama geldiğine ilişkin doğru bilgilendirmeyi yaptık. Hayat Eve Sığar renkleri anlamını bilmek için doğru bilgiyi edinmek gerekiyor. Yapılan açıklamalara doğrultusunda Hayat Eve Sığar renklerinin anlamı konusunda okuyarak rahatça anlayabileceğiniz şekilde derleme gerçekleştirdik. Hayat Eve Sığar renkleri hangi anlamlara geliyor, merak ettiniz mi? İlk görüşte Hayat Eve Sığar uygulamasındaki renklere anlam veremeyenler hangi rengin ne anlama geldiğini araştırıyor. Hayat Eve Sığar uygulaması renkeri anlamları gibi bilgiler merak edilen ilişkilendirilmeye çalışılan sorular olarak göze çarpıyor.

04 Mayıs 2020 04:35
Hayat Eve Sığar harita yeşil renk ne anlama geliyor?
Yeşil renkli Hayat Eve Sığar uygulamasındaki haritada ne anlama geldiğine yönelik tek bir doğru cevap var. O da yeşil gölgenin Az Riskli Bölge'yi temsil ettiğidir. Hayat eve sığar mavi renk konusunda çeşitli söylentiler olmasına rağmen yapılan açıklamalar neticesinde doğrusunu öğrenebiliyoruz. Yeşil Renk Hayat Eve Sığar uygulamasında ne anlama geliyor diyerek varılan nokta haberimizdedir. Koronavirüs uygulaması Hayat Eve Sığar renklerin anlamı konusunda çeşitli inanışlar yok, doğrusu bellidir. Uygulamaya doğru şekilde giriş yeşil renk yaptıktan sonra bakılan haritada bazı renklerle bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki harita üzerindeki renkler ne anlama geliyor? Bu konuyla ilgili yapılan açıklamalar ışığında renklerin nasıl işaret edildiğini yazmaya çalıştık.
Kırmızı halka: Yüksek riskli bölge

Yeşil halka: Az riskli bölge

Sarı halka: Orta riskli bölge



Yapılan açıklamada Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde ücretsiz maskeler alınabiliyor. Hayat Eve Sığar maske kodunu alarak buradan maskelerini alma yoluna girebilirsiniz. Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" yeşil renk mobil uygulaması güncellendi. Sağlık Bakanlığının renkler yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadaleye ilişkin "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek.

ANDROID HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN

https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.hayatevesigar&hl=tr

IOS HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

https://apps.apple.com/tr/app/hayat-eve-sığar/id1505756398?l=tr


 UYGULAMA RİSK DURUMUNU GÖSTERİYOR

Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip yeşil renk edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebiliyor.



HASTANE, ECZANE GİBİ YERLER BELİRTİLİYOR

Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun renkerin anlamı yanı sıra maske, hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.

Vatandaşlar, onayları doğrultusundamaske, ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.



HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?

Hayat Eve Sığar adı maske renklerin anlamı verilen uygulama salgının zayıflatılması ve hastaların izolasyonunun denetiminde kullanılacak. Uygulama bugün itibarıyla hem iOS işletim sistemi kullanan cihazlar için AppStore hem maske de Android cihazlar için Google Play Store üzerinden sunuldu.

Yapılan açıklamada; projenin, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak yeşil renklerin anlamı Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin işbirliğiyle uygulandığı belirtildi.

Proje kapsamında koronavirüs testleri pozitif çıkanların, renklerin anlamı maske hem kendilerinin hem yakınlarının hem de toplumun sağlığı için gerekli izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesinin planlandığı vurgulandı.



Uygulamanın ayrıca, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olmadığı belirtildi.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NE İŞE YARAR?

Renklerin anlamı ilk açıklanan adıyla Pandemi maske İzolasyon yeşil renk Takip Projesi olan uygulama ile;

Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı maske gelecek.

Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek.

Yeşil renk maske uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet renklerin anlamı birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.

Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.




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