Hayat değişiyor, Atiba değişmiyor

Beşiktaş'ta Antalya karşısında alınan yenilginin yankıları sürerken, takımın en yaşlısı (37) olan Atiba'nın 3 aylık araya rağmen performansından bir şey kaybetmemesi takdir topladı.



Zorlu mücadeledeki rakamlara bakıldığında arkadaşlarına birçok alanda üstünlük sağlayan tecrübeli futbolcu, ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu gösterdi.



Atiba Hutchinson, özellikle bu sezon hücumda aktif rol alması ve takımına yaptığı katkıyla beğenileri topladı.



Kanadalı orta saha bu sezon Beşiktaş forması ile 26 resmi maça çıktı. 37 yaşındaki Atiba, bu maçlarda takımına 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.



