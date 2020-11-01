Hayalet forvet Mbaye Diagne

Radamel Falcao'nun cezası sebebiyle Galatasaray'da Mbaye Diagne, Ankaragücü maçında forvet oynadı.



Bu sezon süper lig'deki 6 maçının 2'sinde 11 çıkan Diagne, son derece etkisiz bir performans sergiledi. eski günlerini mumla aratan Senegalli futbolcuya Fatih Terim, 56 dakika dayanabildi ve ardından onun yerine sahaya ikinci yarı Arda Turan'ı sürdü. sahada kaldığı süreçte rakip kaleye tek bir şut bile atamayan 29 yaşındaki oyuncunun bu sezon attığı 2 gol ise 3-1 kazanılan neftçi Bakü karşısındaydı.







