Hayalet Avcıları filmi konusu, oyuncuları

Sinema dünyasının efsanelerinden Hayalet Avcıları filmi bu kez kadınlardan kurulu bir takımla ekranlar geliyor. 30 Yıl aradan sonra çevrilen filmde eski oyuncular da ufak rollerle izleyenlere sürpriz yapıyor. Peki Hayalet Avcıları filmi konu ne? Oyuncuları kimler?

03 Mayıs 2020 17:11
Hayalet Avcıları filmi konusu, oyuncuları
1980'li yıllarda ilk çıktığında Dünya çapında ün kazanan ve bir ikon halini alan Hayalet Avcıları 2016 yılının 29 Temmuz günü onlarca yıl aradan sonra tekrar görücüye çıkıyor. Ana tema paranormal olayların bir ekip tarafından ortadan kaldırılması olan hikayenin baş kahramanları bu kez bayanlardan oluşuyor.
HAYALET AVCILARI KONUSU

Ghostbusters'ın devamında hayaletler Manhattan'ı ele geçirmek geri dönerken Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için bir araya geliyor

HAYALET AVCILARI OYUNCULARI

Chris Hemsworth, Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Karan Soni, Sigourney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd, Andy Garcia, Ernie Hudson, Cecily Strong, Leslie Jones, Elizabeth Perkins, Michael Kenneth Williams (Sözcü)

HAYALET AVCILARI FİLMİ FRAGMANI İZLE

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta ya indirim ya ayrılık Beşiktaş

Beşiktaş'ta ya indirim ya ayrılık
Uğurcan Çakır: 'Futbolu ve taraftarımızı özledim' Trabzonspor

Uğurcan Çakır: "Futbolu ve taraftarımızı özledim"
Hıdırellez kutlamak günah mıdır? Gündem

Hıdırellez kutlamak günah mıdır?
Abdoulay Diaby için istenen bonservis bedeli şaşırttı Beşiktaş

Abdoulay Diaby için istenen bonservis bedeli şaşırttı
Trabzon corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Trabzon corona haritası - 4 Mayıs 2020
Adana corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Adana corona haritası - 4 Mayıs 2020
Ankara corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Ankara corona haritası - 4 Mayıs 2020
İzmir corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

İzmir corona haritası - 4 Mayıs 2020
Gaziantep corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Gaziantep corona haritası - 4 Mayıs 2020
Daha fazla göster
1

Cumhurbaşkanı açıklayacak! 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı...
2

Koronavirüs salgınında son 24 saat
3

İtalya'da 18 Mayıs'a kadar takım idmanı yok!
4

Premier Lig önümüzdeki sezon seyircisiz olabilir
5

Beşiktaş'ta transferde merak edilenler: Gökhan, Caner, Nsakala, Oğuzhan...
6

İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması için yeni açıklama
7

Sağlık Bakanı açıkladı: "11 Mart'tan bu yana ilk kez oldu"
8

Karantinada kumardan başı belada
9

Koronavirüste obezite tehlikesi
10

Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti
yukarı ok