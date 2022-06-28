Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile önceki yıllarda transferde anılan Loic Remy, Çaykur Rizespor macerasıyla birlikte Türkiye'ye 'merhaba' demişti. Son olarak Adana Demirspor'da görev yapan futbolcu, Süper Lig ekibinden ayrıldı.



REMY'NİN ROTASI FRANSA



Performansıyla beklentilerin altında kalan Fransız golcüye Fransa'dan ilgi gösteren kulüpler olduğu öğrenildi. Futbolcu yakın zamanda kariyeriyle ilgili kararını verecek.



RİZESPOR VE ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI



2020-21 sezonunda Çaykur Rizespor'da 19 maçta 7 gol 1 asist üreten futbolcu daha sonra koronavirüse yakalandı ve beraberinde gelen sakatlıklar sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.



REMY 1 SEZON GOL ATAMADI



Karadeniz ekibinde 2021-22 sezonunda 9 maça çıkan Remy, skor üretemedi. Ardından Fransız golcü, transferin son gününde Adana Demirspor'a katıldı. Burada sadece 2 maçta 27 dakika oynayabilen Remy, gol ya da skor üretemedi.



KARİYERİNDE OYNADIĞI TAKIMLAR



Loic Remy, Lyon, Lens, Nice, Marsilya, Newcastle United, QPR, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas ve Lille takımlarında oynadı. 35 yaşındaki Remy'nin Adana Demirspor ile kontratı 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla resmi olarak da son bulmuş olacak.





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