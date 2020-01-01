Hayal kırıklığının adı Kylian Mbappe

Fransa'nın yıldız ismi Kylian Mbappe, EURO 2020 boyunca gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.



İsviçre ile oynanan maçın 5. penaltısını kaçırarak takımının elenmesine neden olan Mbappe'nin genel turnuva performansı da tartışma yarattı. Fransız basını Kylian Mbappe'nin 4 EURO 2020 maçında gol ve asist yapamamasını ağır dille eleştirdi.



Geçtiğimiz sezon çıktığı 47 maçta 42 gol 11 asistle oynayarak parmak ısırtan bir performans gösteren Kylian Mbappe için Avrupa Şampiyonu tam bir kabus oldu.



2022 yılında PSG ile sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki yıldız oyuncunun Real Madrid'in yakın markajında olduğu uzun süredir biliniyordu.



