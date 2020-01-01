AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Hayal kırıklığının adı Kylian Mbappe

İsviçre maçında son penaltıyı kaçıran Kylian Mbappe'nin EURO 2020 boyunca gol ve asist üretememesi tartışma konusu oldu.

Hayal kırıklığının adı Kylian Mbappe
Fransa'nın yıldız ismi Kylian Mbappe, EURO 2020 boyunca gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

İsviçre ile oynanan maçın 5. penaltısını kaçırarak takımının elenmesine neden olan Mbappe'nin genel turnuva performansı da tartışma yarattı. Fransız basını Kylian Mbappe'nin 4 EURO 2020 maçında gol ve asist yapamamasını ağır dille eleştirdi.

Geçtiğimiz sezon çıktığı 47 maçta 42 gol 11 asistle oynayarak parmak ısırtan bir performans gösteren Kylian Mbappe için Avrupa Şampiyonu tam bir kabus oldu.

2022 yılında PSG ile sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki yıldız oyuncunun Real Madrid'in yakın markajında olduğu uzun süredir biliniyordu.

Son Dakika Haberleri
Kylian Mbappe: "Özür dilerim"
Hugo Lloris: "Mbappe'yi eleştirmenin anlamı yok"
Vladimir Petkovic: "Türkiye maçına göre değişiklikler yaptık"
Hayal kırıklığının adı Kylian Mbappe
Granit Xhaka: "Tarih yazdık!
Yann Sommer: "Robert De Niro'yu beni oynaması için arayacağım"
Deschamps: "Mesele benim geleceğim değil"
İsviçre Fransa'yı penaltılarda eleyerek mucizeyi gerçekleştirdi
Cüneyt Çakır yönetti, İspanya uzatmada Hırvatistan'ı eledi
Salih Uçan: "Milli Takım hakkında konuşmasam daha iyi"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play