Hayal kırıklığı Mergim Berisha

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin eski golcüsü Mergim Berisha, yeni takımı Hoffenheim'da bir türlü form tutamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Hayal kırıklığı Mergim Berisha
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20 Kasım 2023 10:54
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Mergim Berisha, yeni takımı Hoffenheim'da hayal kırıklığı yarattı.

25 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayınca geçen sezon Augsburg'a kiralanmıştı. Alman ekibi, çok iyi bir performans sergileyen Berisha'nın bonservisini 4 milyon Euro'ya alıp hemen ardından 14 milyon Euro'ya Hoffenheim'a satmıştı.

SEZONU KAPATMIŞ OLABİLİR

Başarılı oyuncu, yeni takımında bir türlü form tutamadı. Hiç gol atamayan Berisha asıl kâbusu ise 1 hafta önceki idmandaki sakatlıkla yaşadı. Detaylı kontrollerin ardından Berisha'nın dizindeki çapraz bağların koptuğu tespit edildi. Alman oyuncu sezonu kapatmış olabilir.  


















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