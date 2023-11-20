Fenerbahçe'nin eski golcüsü Mergim Berisha, yeni takımı Hoffenheim'da hayal kırıklığı yarattı.
25 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayınca geçen sezon Augsburg'a kiralanmıştı. Alman ekibi, çok iyi bir performans sergileyen Berisha'nın bonservisini 4 milyon Euro'ya alıp hemen ardından 14 milyon Euro'ya Hoffenheim'a satmıştı.
SEZONU KAPATMIŞ OLABİLİR
Başarılı oyuncu, yeni takımında bir türlü form tutamadı. Hiç gol atamayan Berisha asıl kâbusu ise 1 hafta önceki idmandaki sakatlıkla yaşadı. Detaylı kontrollerin ardından Berisha'nın dizindeki çapraz bağların koptuğu tespit edildi. Alman oyuncu sezonu kapatmış olabilir.
25 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayınca geçen sezon Augsburg'a kiralanmıştı. Alman ekibi, çok iyi bir performans sergileyen Berisha'nın bonservisini 4 milyon Euro'ya alıp hemen ardından 14 milyon Euro'ya Hoffenheim'a satmıştı.
SEZONU KAPATMIŞ OLABİLİR
Başarılı oyuncu, yeni takımında bir türlü form tutamadı. Hiç gol atamayan Berisha asıl kâbusu ise 1 hafta önceki idmandaki sakatlıkla yaşadı. Detaylı kontrollerin ardından Berisha'nın dizindeki çapraz bağların koptuğu tespit edildi. Alman oyuncu sezonu kapatmış olabilir.