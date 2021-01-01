Hawks'tan 14 oyuncu, ilk KOVID-19 aşılarını oldular

Atlanta Hawks'tan on dört oyuncunun, KOVID-19 için ilk aşılarını yaptırdıkları bildirildi.



Takım yaptığı açıklamada, 14'ü oyuncu olmak üzere basketbol operasyon kadrosundan 36 kişinin, Georgia eyaletinin uygunluk şartlarını karşıladıktan sonra aşının ilk dozunu yaptırdıklarını söyledi.



Üç oyuncunun, Georgia'nın standartlarını karşılamadıkları için aşılanmadıkları kaydedildi.



Hawks ve New Orleans Pelicans, oyuncuların ve basketbol personelinin ilk aşı dozlarını aldığını doğrulayan tek NBA takımları konumundalar.



Georgia'nın standartlarının vücut kitle indeksi 25'in üzerinde olan herkesin aşılanmaya uygun olduğunu açıklaması üzerine, takımda çoğu kişinin bu standartlara uyduğu belirtildi.



