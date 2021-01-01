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Hawks'ın, John Collins'i takas etme ihtimali "düşük"

Atlanta Hawks'ın, son takas tarihinden önce John Collins'i takas etme ihtimalinin düşük olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks'ın, son takas tarihinden önce John Collins'i takas etme ihtimalinin düşük olduğu iddia edildi.

Collins, NBA'in son takas tarihi 25 Mart öncesinde muhtemel bir aday olarak sürekli adı geçen bir isim olsa da, görünüşe göre bu sezon Hawks'ta kalma eğiliminde.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, kendi podcasti Woj Pod'da konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"John Collins'in Atlanta'dan ayrılma ihtimalinin düşük olduğunu sanıyorum. Onun için bir çaylak kontratında değer bulabileceklerini sanmıyorum. Nate McMillan başantrenörlüğü devraldığından beri 6-0 gidiyorlar. John Collins'in geleceğini çözebileceklerini düşünüyorum. Uzatma kontratı ile ilgili görüşmelerde 90 milyon dolar civarında bir limitleri olduğu söyleniyordu. Bunu sezondan sonra çözebilirler."

23 yaşındaki Collins, maç başına 18.0 sayı, 7.8 ribaund ve 1.1 blok ortalamaları ile bireysel olarak başarılı bir sezon geçiriyor.


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