Hawks'ın Draft ettiği Okongwu: "On parmağımda on marifet var!"

Atlanta Hawks'ın dün geceki NBA Draftı'nda beşinci sıradan seçtiği Onyeka Okongwu, Hawks tarafından seçilmesinin nedenini açıkladı.



Nijeryalı oyuncu Okongwu, 2020 NBA Draftı'nda Hawks taradından beşinci seçildi. Eski Güney Karolina Üniversitesi oyuncusu, NBA Draftı'ndaki üst sıralardan seçilmesi beklenen oyunculardan biriydi.



Birçok analistin ilk 10 sıra içinden seçilmesini beklediği Okongwu, beklenenden biraz daha yüksekte seçilerek, ilk beşe girmeyi başardı.



Okongwu, Draft sınıfında en iyi ikinci pivot olarak görülüyordu. Güney Carolina'da Okongwu, maç başına 16.2 sayı, 8.6 ribaund ve neredeyse 3.0 blok ortalamalarına sahipti. Harika bir hücum ve savunma oyuncusu olarak görülen Okongwu, bu yönleriyle Hawks'ın gerçekten ihtiyaç duyduğu bir boşluğu dolduruyor.



Okongwu, All-Star oyuncu Trae Young ve Hawks'taki diğer pivot Clint Capela ile birlikte oynayacak.



"SAVUNMA, SAVUNMA, SAVUNMA"



Okongwu, Sirius XM'da NBA Radio ile NBA Draftı'nda seçilmek hakkında konuştu. Hawks'ın oyununun hangi kısmının ilgisini çektiğini sorduğunda, sadece tek kelimelik bir cevap verdi:



"Savunma, savunma, savunma. Çok yönlü biriyim, iyi hareket ederim, farklı guardların önünde durabilirim. Pota altında pivotlarla boğuşabilirim. Temas seven bir oyuncuyum, bu yüzden kesinlikle daha büyük oyuncuları da, guardları da savunabilirim. On parmağımda on marifet var. Beni herhangi bir duruma sokabilirsiniz ve bununla başa çıkabilirim. Bu Draft'ta bu tarz pek oyuncu yok."



Okongwu, merhum kardeşinin NBA'e gelmesinin büyük bir nedeni olduğunu da belirtti. Okongwu kardeşinin ruhen hala kendisiyle olduğunu söyledi:



"Başardık. Benim bir NBA oyuncusu olacağımı biliyordu ... Bu gece ruhen benimleydi."