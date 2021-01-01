Hawks, Young'ın yokluğuna rağmen seriyi 2-2 eşitledi!

Atlanta Hawks, dün gece StateFarm Arena'da Milwaukee Bucks'ı Doğu Konferansı Finalleri 4. maçında 110-88 mağlup ederek, seriyi 2-2'ye getirmeyi başardı.



Hawks, ayak bileği sakatlığı nedeniyle kenarda oturan Trae Young'ın yokluğuna rağmen, seride dengeyi bulmayı başardı. Maça iyi bir başlangıç yapan ATL ekibi, ilk çeyreği 25-22 önde kapattıktan sonra, ikinci çeyrekte 26-16'lık bir üstünlük yakalayarak, Milwaukee ekibiyle arasındaki farkı açmayı başardı.



İlk yarıdaki 13 sayılık fark sonrasında üçüncü çeyrekte rakibiyle arasında 36-24'lük bir fark daha yakalayan Atlanta, son çeyrekte Bucks'ın 26 sayısına karşı 23 sayı bulup bu alanda geride kalmış olsa da, bu durum Milwaukee ekibinin maçın skorunda öne geçmesi veya karşılaşma sonunda galip gelmesi için yeterli olmadı.



TRAE YOKKEN LOU İLK BEŞ OYNADI!



Trae'in yokluğunda ilk beş başlayan Lou Williams, 21 sayı ve 8 asistle Hawks'ın en skorer ismi olmayı başardı. Bogdan Bogdanovic 20 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 4 top çalma ile maçı tamamlarken, Kevin Huerter ve Clint Capela 15'er sayı kaydettiler. Huerter istatistik hanelerine ayrıca yedi asist ve altı ribaund eklerken, Capela da aynı şekilde yedi ribaund daha çekti.



Bucks tarafında Jrue Holiday, 19 sayı, 9 asist ve 5 ribaund ile ekibin en skorer ismiydi. Dizinden sakatlanarak oyunu terk eden ve sonrasında benche dönüş yapan Giannis Antetokounmpo 14 sayı ve 8 ribaund kaydederken, Khris Middleton 16 sayı ve 8 ribaund ile maçı tamamladı. Başka hiçbir Milwaukee oyuncusu, karşılaşmada 10 sayıya ulaşamadı.



Serinin 5. maçı, 1 Temmuz gecesi Milwaukee'deki Fiserv Forum'da oynanacak.



