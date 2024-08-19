Atlanta Hawks ve LA Clippers ekiplerinin, CSKA Moskova guardı Aleksa Avramovic'i kadrolarına katmakla ilgilendiği iddia edildi.



Basketnews'a göre Avramovic, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Sırbistan için öne çıkan bir isim olarak Hawks ile Clippers'ın dikkatini çekti.



CSKA Moskova'daki sözleşmesinde NBA çıkış maddesi olan ve 850 bin dolara kadar çıkabilecek bir satın alma bedeli bulunan 29 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki sezon için kararını vermek adına yakında Rusya'ya gitmesi bekleniyor.



Olimpiyatlarda %53.3 şut yüzdesiyle ortalama 10.5 sayı üreten Avramovic, son üç sezonu Partizan'da geçirmiş ve önceki sezon %48.6 şut yüzdesiyle 10.3 sayı ortalaması yakalamıştı.





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