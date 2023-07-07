Atlanta Hawks, The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre guard Dejounte Murray ile dört yıllığı 120 milyon dolarlık maksimum uzatma kontratı üzerine anlaştı.



Charania, anlaşmanın son sezonunda bir oyuncu opsiyonu olacağını de sözlerine ekledi.



Geçtiğimiz yaz Hawks'a katılan Murray, sezonu 20.5 sayı, 6.1 asist ve 5.3 ribaund ortalamaları ile tamamlamıştı.



