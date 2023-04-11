Hawks'ta "Trae Young dahil" herkes takasa açık!

Atlanta Hawks'ta, yıldız oyuncu Trae Young da dahil olmak üzere herhangi birinin takas edilmesi için 'yeşil ışık' yakıldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Hawks'ta 'Trae Young dahil' herkes takasa açık!
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11 Nisan 2023 12:40
Atlanta Hawks'ta, yıldız oyuncu Trae Young da dahil olmak üzere herhangi birinin takas edilmesi için 'yeşil ışık' yakıldığı bildirildi.

The Ringer'dan Kevin O'Connor, Hawks'ın takım sahiplerinin yönetime "All-Star oyun kurucu Trae Young'ın dahil olduğu takas fırsatlarını değerlendirmek de dahil olmak üzere, kadroyla istediklerini yapmak için yeşil ışık yaktıklarını" söyledi.

Takımın genel menajeri Travis Schlenk'in Aralık ayında ayrılmasıyla, karar vericiler artık Landry Fields, Kyle Korver ve koç Quin Snyder olmuştu. Snyder, Hawks'ın başantrenörü olmak için yaptığı kontrat müzakerelerinde, çalışanlarla ilgili alınacak kararlarda yetki sahibi olmayı talep etmişti.

Young, 2021 yazında imzaladığı beş yıllığı 215 milyon dolarlık sözleşme uzatmasının ilk yılında bulunuyor.

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