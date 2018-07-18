Hawks, Schröder'ı takaslamak istiyor ama nafile..

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Atlanta Hawks'ın, birkaç haftadır guard Dennis Schröder'ı takaslamaya çalıştığı ancak fazla ilerleme kaydedemediği açıklandı.Durum hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre, diğer takımlar, Schröder'ın sözleşmesi, yetersiz bir üçlükçü olması ve savunma sıkıntılarından dolayı kendisine yanaşmıyor. Schroder'ın yasal sorunları de daha büyük bir sorun olabilir. Bilindiği gibi Brookhaven Polisi, Schröder ve diğer üç kişiyi Eylül ayında darp suçundan ötürü tutuklamıştı.Hawks yetkilileri Schröder'ın hapiste kalmayacağına dair güvenlerini dile getirdiler. Hawks, yasal sorunları çözülene kadar Schröder takasında zorluk yaşayabilir.