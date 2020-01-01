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Hawks, Nate McMillan'ı yardımcı koç olarak alabilir

Atlanta Hawks, The New York Times'tan Marc Stein'a göre, Nate McMillan'ı başantrenör Lloyd Pierce'ın kadrosunda asistan olarak işe almak için bir anlaşma yapmak üzere.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks, The New York Times'tan Marc Stein'a göre, Nate McMillan'ı başantrenör Lloyd Pierce'ın kadrosunda asistan olarak işe almak için bir anlaşma yapmak üzere.

McMillan, Indiana Pacers'ta yedi sezon geçirdikten sonra, kısa süre önce görevden alınmıştı. Son dört sezonu takımın başantrenörü olarak geçiren McMillan, 183-136'lık bir derece yakalamıştı.

Indiana'da geçirdiği zamanından önce 56 yaşındaki koç, Portland Trail Blazers ve Seattle SuperSonics ile başantrenörlük tecrübelerine sahipti.

Houston Rockets'ın, McMillan'ı koç Stephen Silas'a yardımcı olmak için takımın koçluk kadrosuna eklemekle ilgilendiği bildirilmişti.


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