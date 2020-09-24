Hawks, Landry Fields'ı GM yardımcısı olarak işe aldı

Atlanta Hawks'ın, eski NBA forveti Landry Fields'ı, Travis Schlenk yönetiminde genel menajer yardımcısı olarak işe aldığı bildirildi.



32 yaşındaki Stanford mezunu, 2016'da San Antonio Spurs'e scout olarak katıldıktan sonra, geçtiğimiz Eylül ayından bu yana Spurs'ün G Leauge takımı Austin'de genel menajer olarak görev yapıyordu.



Fields 2010-15 arasında ligde beş yıl oynamıştı. İki sene New York Knicks'te, üç sene ise Toronto Raptors'ta forma giyen eski oyuncu, maç başına ortalama 6.8 sayı, 4.3 ribaund ve 1.6 asistlik kariyer ortalamaları yakalamış, 2011'de ise çaylak ilk beşine seçilmişti.



