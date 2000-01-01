Hawks koçu Pierce: "Takıma biraz daha şutör lazım"

Atlanta Hawks'ın, önümüzdeki yaz şutör almaya yoğunlaşacağı söylendi.



Hawks, kadrosunu içten ve dıştan yenilemek istiyor. Sadece şu anki oyuncularının daha iyi şut atmasını talep etmekle kalmayacak, aynı zamanda serbest oyuncu pazarından daha fazla şutör çekmeye çalıştıkları bildiriliyor.



The Athletic'den Chris Kirschner'e göre Hawks başantrenörü Lloyd Pierce, takımın şutlarını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı:



"Şutör eklememiz gerekiyor ve bizimde şutlarımızı geliştirmemiz lazım. Bunların birçoğu kendi adamlarımızla gerçekleşmek zorunda. Trae yüzde 36'da kaldı. John yüzde 41 ile oynuyor. De'Andre Hunter yüzde 35 veya 36. Kevin yüzde 38. Biraz daha şutörlük eklememiz lazım. Bize zemine yayılma olasılığı veren adamlar eklememiz gerekiyor."



Takım açısından, Hawks sahadan %44.9 ile oynadı ve ligde 23. sıradaydı. NBA'de 13. sırada olan, iki sayılık bölgesinden %52.6 ile oynadılar. Üçlük çizgisinin gerisinden de, %33.4 gibi oldukça vasatın altı bir oranla oynadılar. Bu da ligdeki en kötü ikinci sıra oldu.



Sezonun askıya alınmasından önce, Hawks'ın 20-47'lik bir derecesi vardı.



