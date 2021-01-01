Hawks, Kevin Huerter'ın kontratını uzatma niyetinde

Atlanta Hawks ve Kevin Huerter'in önümüzdeki hafta kontratını uzatma üzerine görüşecekleri bildirildi.



Hawks'ın bu yaz Huerter ile sözleşme uzatması imzalamaya çalışacağı açıklandı. Huerter, Hawks ile şartlar üzerinde anlaşamazsa, 2022'de sınırlı bir serbest oyuncu olacak.



Hawks genel menajeri Travis Schlenk durumla ilgili şunları söyledi:



"Menajeri ile görüştük. Önümüzdeki hafta daha derin bir diyaloga gireceğiz. Menajeri, uzatma kontratlarına girmeden önce tüm serbest oyuncularının sözleşme işlerini halletmek istemişti. Uzatma kontratları durumlarında zamanlama, nispeten daha az önemli oluyor.



Ancak Kevin ve menajeri bu konuyu görüşmeyi umuyorlar ve bizlerin de arzusu kesinlikle aynı şekilde. Kevin ile mutlaka bir şeyler halletmeye çalışacağız."



Huerter geçen sezon maç başına 30.8 dakikada 11.9 sayı, 3.4 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları tutturmuştu.



